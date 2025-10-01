Экс-шестая ракетка мира Гаэль Монфис анонсировал завершение карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис на своей странице в социальной сети X объявил о том, что завершит карьеру после сезона 2026 года.

Гаэль Монфис

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

«Следующий год станет для меня последним в качестве профессионального теннисиста. Шанс превратить свою страсть в профессию — это то, чем я дорожил в каждом матче, каждую секунду. Несмотря на то, что эта игра для меня значит все, я уверен в своем решении», — написал Гаэль Монфис.

39-летний теннисист, начавший выступления в туре в 2004 году, выиграл 13 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и дважды добирался до полуфинала турнира Большого шлема (Roland Garros-2008 и US Open-2016). Он также является трехкратным победителем юниорских турниров Большого шлема: в 2004 году он победил на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

В настоящее время Монфис располагается на 53-й строчке мирового рейтинга. В нынешнем сезоне он выиграл январский турнир ATP категории 250 в новозеландском Окленде.

Арнольд Кабанов