The National: «Хамас» недоволен некоторыми пунктами плана Трампа по Газе

Палестинский «Хамас» недоволен некоторыми пунктами плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа, пишет The National со ссылкой на источники. В частности, члены группировки не хотят сдавать оружие и отказываться от использования подземных туннелей, как предлагает американская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

По данным The National, «Хамас» хочет предложить альтернативный вариант: передать свое оружие на хранение наблюдателям из арабских стран. Кроме того, хотя палестинская сторона не против сохранения за Израилем «зоны безопасности» внутри сектора Газа, «Хамас» требует полного вывода ЦАХАЛа из оставшейся части анклава, рассказали собеседники издания.

План США предполагает освобождение всех 48 израильских заложников (из которых живыми считаются только 20) в течение 72 часов после согласия сторон на сделку. Однако «Хамас» выступает за то, чтобы удерживаемых в секторе Газа пленных отпускали поэтапно. Это связано в том числе с тем, что с некоторыми боевиками, которые охраняют заложников, потеряна связь из-за израильских ударов по туннелям.

«Хамас» не устраивает и отсутствие в американской инициативе сроков по некоторым пунктам, что «оставляет Израилю свободу действий для затягивания процесса или его полного срыва». При этом, как отмечают собеседники The National, палестинские боевики, вероятно, будут вынуждены принять этот план, ведь его уже поддержали выступавшие посредниками Египет и Катар, а также другие арабские страны. Близкий к «Хамасу» источник допустил, что группировка, скорее всего, «будет хранить молчание как можно дольше», но затем примет предложение США.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Израиль зарезервировал себе место в Газе».

Лусине Баласян