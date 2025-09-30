Израиль зарезервировал себе место в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Об этом глава правительства заявил во время встречи с американским лидером в Белом доме, добавив, что инициатива отвечает военным целям еврейского государства. Документ из 20 пунктов предполагает возвращение домой всех израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и капитуляцию радикальной группировки «Хамас». Но это не гарантирует завершения двухлетней войны. По некоторым данным, в самый последний момент господину Нетаньяху удалось внести в план свои правки, которые делают гибкими условия предстоящего вывода израильских войск из Газы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, которая состоялась в Белом доме вечером 29 сентября, была посвящена главным образом разработанному США плану урегулирования в секторе Газа. Он предполагает завершение 23-месячной войны, которую Израиль начал в ответ на вторжение боевиков «Хамаса» 7 октября 2023 года. На совместной пресс-конференции с американским лидером господин Нетаньяху заявил, что поддерживает мирную инициативу, которая была разработана командой Дональда Трампа при участии бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Глава израильского правительства пояснил, что инициатива отвечает военным целям еврейского государства: «Хамас» возвращает заложников, похищенных во время «черной субботы», лишает группировку военного потенциала и политических ресурсов, а «также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы Израилю».

«Если "Хамас" согласится на ваш план, господин президент, первым шагом станет ограниченный вывод войск (Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ.— “Ъ”), за которым последует освобождение всех наших заложников в течение 72 часов,— заявил господин Нетаньяху, обращаясь к американскому лидеру.— Следующим шагом станет создание международного органа, которому будет поручено полное разоружение "Хамаса" и демилитаризация Газы».

Согласно последней версии американского плана, отсчет 72-часового периода будет вестись с того момента, как члены «Хамаса» ответят согласием на план господина Трампа.

«Если обе стороны согласятся с этим предложением, война будет немедленно прекращена. Израильские войска отойдут к согласованной линии для подготовки к возвращению заложников. На это время все военные действия, включая воздушные и артиллерийские обстрелы, будут приостановлены, а линия фронта будут заморожена до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного отвода (частей ЦАХАЛа.— “Ъ”)»,— говорится в тексте мирной инициативы, опубликованной США.

После того как Израилю будут возвращены все 48 похищенных — живых и мертвых, он должен освободить из своих тюрем 250 хамасовцев, осужденных на пожизненное заключение, и еще 1,7 тыс. жителей Газы, которые по разным обвинениям были взяты в плен во время боевых действий в анклаве.

Кроме того, после одобрения инициативы Израиль обязуется допустить в Газу гуманитарную помощь в тех объемах, которые будут соответствовать уровням, предусмотренным самым первым соглашением о прекращении огня от 19 января 2025 года. «Ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа будет осуществляться без вмешательства обеих сторон через ООН и ее агентства, а также Красный Полумесяц и другие международные организации»,— говорится в тексте инициативы.

После завершения боевых действий Газа перейдет под управление временной администрации.

Она будет состоять из палестинских технократов и международных экспертов и работать под надзором нового международного органа — Совета мира, который возглавит лично Дональд Трамп. Что касается «Хамаса», то он и другие палестинские группировки обязуются не участвовать в управлении Газой ни в какой форме. «Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена без права на восстановление. Под надзором независимых наблюдателей будет проведен процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя вывод оружия из эксплуатации в рамках согласованной процедуры»,— гласит инициатива.

При этом, как подчеркнул, выступая в Белом доме, господин Нетаньяху, идея с формированием управляющего органа не предполагает образования палестинского государства.

Как утверждают источники Axios, на финальном этапе израильскому премьер-министру удалось внести существенные изменения в проект мирного плана, и они возмутили переговорщиков Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Турции. Согласно поправкам, поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛа напрямую увязывается с прогрессом в разоружении «Хамаса». Более того, Израилю предоставляется право приостановить вывод войск, уточняют собеседники Axios. Издание указывает: даже если Израиль эвакуирует значительную часть сил из сектора согласно условиям, то ЦАХАЛ все равно останется в буферной зоне внутри Газы для нейтрализации «любой возрождающейся террористической угрозы». А это предполагает бессрочное присутствие в анклаве израильских военных.

Проект американского плана был передан «Хамасу» в ночь на 30 сентября через Катар, который был вынужден возобновить свои посреднические усилия, замороженные после израильского удара по его столице 9 сентября. Для того чтобы принести извинение за эту операцию, нацеленную на эмиссаров «Хамаса» в Дохе, господин Нетаньяху во время переговоров с президентом США сделал телефонный звонок премьер-министру эмирата Мухаммеду бен Абдуррахману Аль Тани. Глава израильского правительства подчеркнул, что целью операции ЦАХАЛа были члены «Хамаса», а не граждане Катара. «Хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем»,— пообещал господин Нетаньяху.

Во вторник, 30 сентября, члены «Хамаса» начали серию обсуждений мирного плана с участием своего актива внутри Газы и представителей руководства за рубежом. «Дискуссии могут занять несколько дней из-за сложностей в общении между членами руководства и структурами, особенно после израильской агрессии в Дохе»,— пояснил агентству AFP источник, связанный с группировкой. Но вариантов у «Хамаса» не так много.

Если группировка отклонит американскую инициативу, то израильский премьер-министр, как подчеркнул господин Трамп, получит «полную поддержку, чтобы завершить работу по уничтожению угрозы со стороны "Хамаса"».

Стабилизация в Газе, следовало из комментариев обоих лидеров, может вдохнуть новую жизнь в процесс заключения «соглашений Авраама» о нормализации отношений между Израилем и странами исламского мира. В какой-то момент к этому процессу может присоединиться и главный соперник Израиля — Иран, предположил Трамп, добавив, что 12-дневная война против Исламской Республики, в которой американские бомбардировщики принимали самое активное участие, не создает для этого никаких препятствий.

Нил Кербелов