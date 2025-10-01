Две тысячи нижегородцев планируют призвать на срочную службу в армию осенью

Осенью на срочную службу в армию планируется направить более 2,1 тыс. жителей Нижегородской области, в том числе 500 из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в военном комиссариате региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, он коснется мужчин в возрасте 18–30 лет. Отправлять военнослужащих-срочников в зону СВО и другие горячие точки не будут, подчеркнул военный комиссар Сергей Агафонов.

Половина нижегородских призывников будет служить в элитных воинских частях: в Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках. Более 200 жителей направят в войска Росгвардии, еще 15 — в научные роты.

Как писал «Ъ», в России на военную службу осенью планируют призвать 135 тыс. человек.

Елена Ковалева