Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. В его рамках планируется призвать 135 тыс. человек.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря и коснется мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Осенью прошлого года были призваны 133 тыс. человек. В 2025 году одной из особенностей призыва станет продление решения военкомата о годности. Согласно нововведениям, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.

Ранее замначальника главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что в этом году призывникам будут вручать и печатные, и электронные повестки. При неявке по повестке по истечении 20 дней к гражданам будут применены временные ограничительные меры, уточнял господин Цимлянский.

Он также пообещал, что призывников не будут задействовать в проведении боевых действий — все срочники будут направлены в пункты дислокации, находящиеся только на территории страны.

