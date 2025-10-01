Сергей Кравцов выступил за объективное премирование учителей за результаты ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал практику премирования учителей за высокие баллы ОГЭ или ЕГЭ у школьников. Он отметил, что такое премирование не регламентировано нормативными документами. По словам министра, поощрять нужно за повышение уровня знаний, а не за баллы экзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все-таки если как-то премировать или как-то стимулировать, то нужно смотреть именно, насколько изменились знания и какой уровень прогресса у школьников. А говорить о том, что 80 баллов, условно говоря, и только тогда премия, я считаю, это неправильно, просто неправильно. Возможно, где-то в регионах вот такие самостоятельные решения принимаются, нам надо тогда об этом сказать, и мы обязательно коллег поправим»,— заявил министр на прямой линии форума классных руководителей (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября московский департамент образования и науки сообщил, что в столице стимулирующие выплаты для учителей будут напрямую связаны с динамикой результатов школьников. Там пояснили, что речь идет о показателях диагностик, результатах ОГЭ и ЕГЭ за 2 года. Таким образом будет учитываться прогресс каждого ученика.

Полина Мотызлевская