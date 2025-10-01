Погрузка на сети РЖД снизилась на 3,3% в сентябре
Погрузка на сети РЖД в сентябре составила 91,4 млн т. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Грузооборот снизился в прошлом месяце на 6,4% год к году, до 199,2 млрд тарифных тонно-км. За январь–сентябрь погрузка на сети составила 830,2 млн т, то есть на 6,7% меньше год к году. Грузооборот с начала года снизился на 1,7% год к году, до 1,9 трлн тарифных тонно-км.
За девять месяцев железными дорогами погружено в том числе:
- 240,4 млн т каменного угля (–2,8% к январю–сентябрю 2024 года);
- 7,5 млн т кокса (–16,2%);
- 147,2 млн т нефти и нефтепродуктов (–5,4%);
- 80,2 млн т железной и марганцевой руды (–1,7%);
- 38,5 млн т черных металлов (–17,1%).