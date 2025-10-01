Дания обсудит на саммите ЕС ускорение перевооружения Европы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что одной из ключевых тем неформального саммита Евросоюза в Копенгагене 1 октября станет ускорение перевооружения Европы. Она пообещала показать, что европейские страны готовы отстаивать общую безопасность.

«Крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Европа должна быть способна защитить себя. Для этого требуются сила, политическая воля и сотрудничество внутри ЕС»,— говорится в заявлении Метте Фредериксен, которое приводит Jyllands Posten. «И это требует от нас перейти от слов к делу и усилить военную и финансовую поддержку Украины»,— подчеркнула датский премьер.

На неформальном саммите не будет принято официальных решений. Стороны планируют обсудить создание «стены дронов» для защиты восточной границы ЕС, использование замороженных российских активов для выделения кредита Украине, а также 19-й пакет санкций против России. 2 октября в Копенгагене состоится саммит Европейского политического сообщества, объединяющего 47 стран.

О мерах безопасности перед саммитом в Дании — в материале «Ъ» «Береженого дрон бережет».

Лусине Баласян