Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 69

Не менее 69 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на Управление гражданской обороны.

При землетрясении магнитудой 6,9 пострадали 147 человек. На острове Себу, который располагается в центральной части филиппинского архипелага, переполнены больницы, передает телевещатель. Замглавы Управления гражданской обороны Рафаэлито Алехандро заявил, что сообщений о жертвах поступает все больше.

До этого власти Филиппин сообщили, что в результате землетрясения погибли 60 человек. Подземный толчок произошел 30 сентября в 21:59 по местному времени (16:59 мск) в 20 км к северо-востоку от города Бого на острове Себу.