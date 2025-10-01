Теннисисты Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Пекине в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили финну Харри Хелиоваара и британцу Генри Паттену в финальном матче China Open — пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в парном разряде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов (слева) и Андрей Рублев (справа)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Карен Хачанов (слева) и Андрей Рублев (справа)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Встреча, продолжавшаяся около полутора часов, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 8:10. Это был пятый совместный финал парного турнира ATP для Карена Хачанова и Андрея Рублева. На их общем счету один титул, завоеванный на «мастерсе» в Мадриде в 2023 году. Для Хачанова тот трофей — единственный в парном разряде в карьере. У Рублева в общей сложности четыре трофея в паре.

Позднее утром 1 октября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил американца Лернера Тьена, занимающего 52-е место в мировом рейтинге, в финале China Open в одиночном разряде — 6:2, 6:2 за 1 час 14 минут.

Арнольд Кабанов