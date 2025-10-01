В Рыбинске расторгли контракт на строительство дебаркадера

Управление строительства администрации Рыбинска решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт на строительство причала. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Волжской набережной подрядчик приступил к подготовке площадки для строительства дебаркадера в июле 2025 года

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал На Волжской набережной подрядчик приступил к подготовке площадки для строительства дебаркадера в июле 2025 года

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик должен был спроектировать и построить причал на средства, которые предусмотрены инвестпроектом «Ярославия. Города у воды». Контракт стоимостью 164,5 млн руб. был заключен с санкт-петербургским ООО «Геострой».

Фактически подрядчику было выплачено 19 млн руб. в качестве аванса. До 1 мая он должен был сделать проектно-сметную документацию, а до середины декабря 2025 года — построить причал. Причиной расторжения контракта стало неисполнением подрядчиком обязательств.

Алла Чижова