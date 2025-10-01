Охотник застрелил быка с агрофермы в Мышкинском районе

Житель Мышкинского района предстанет перед судом за кражу быка, принадлежащего местной агроферме. Дело расследовано и направлено в суд, сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в августе мужчина заметил быка в 2-3 км от фермы и решил украсть его. Он попросил знакомого охотника застрелить животное, убедив его, что бык куплен у агрофирмы. Охотник выполнил просьбу, после чего обвиняемый забрал мясо и закопал останки.

При перегрузке мяса в гараж 49-летнего мужчину задержали полицейские. Он признал вину. Ущерб ферме составил более 150 тыс. рублей, но обвиняемый возместил его.

Антон Голицын