Глава Волоконовского района Белгородской области уходит на пенсию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Волоконовского района Сергей Бикетов решил уйти «на заслуженный отдых». Глава региона выразил уверенность в том, что чиновник «спокойно сидеть на пенсии долго не будет».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Сергей Бикетов (справа) вручают ключи от жилья юным белгородцам 30 сентября

Фото: из Telegram-канала Сергея Бикетова Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Сергей Бикетов (справа) вручают ключи от жилья юным белгородцам 30 сентября

«В одну из первых поездок в Волоконовский район, когда только начинал работать в Белгородской области, увидел неформальный подход к работе ТОСов. Душевность и вовлеченность главы, отзывчивость и результативность»,— добавил Вячеслав Гладков.

Исполнять обязанности главы Волоконовского района будет первый заместитель Евгений Сотников.

Сергею Бикетову 65 лет. Он родился в Волоконовском районе в семье колхозника. После окончания средней школы служил в армии, после чего работал шофером, методистом по спорту, трактористом в колхозе имени Ленина. В 1988 году заочно окончил Белгородский сельскохозяйственный институт (ныне — Белгородский государственный аграрный университет). После этого стал главным бухгалтером того же колхоза, в дальнейшем реорганизованного в АО «Заря». С мая 1995 года работал замглавы Волоконовского района, начальником отдела финансов и налоговой политики. В 2007–2009 годах возглавлял тот же отдел, имея статус первого заместителя главы. В октябре 2009-го был назначен замначальника департамента — начальником управления доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. В феврале 2012 года возглавил администрацию Волоконовского района, в марте был утвержден в должности. Занимал пост 13 лет. В начале этого года Сергей Бикетов прошел службу в отряде «Барс-Белгород».

Накануне стало известно об увольнении Сергея Канищева с поста главы Прохоровского района Белгородской области. Местную администрацию в качестве и. о. возглавил Антон Кулев.

