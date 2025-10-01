Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Волоконовского района Белгородской области уходит на пенсию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Волоконовского района Сергей Бикетов решил уйти «на заслуженный отдых». Глава региона выразил уверенность в том, что чиновник «спокойно сидеть на пенсии долго не будет».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Сергей Бикетов (справа) вручают ключи от жилья юным белгородцам 30 сентября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Сергей Бикетов (справа) вручают ключи от жилья юным белгородцам 30 сентября

Фото: из Telegram-канала Сергея Бикетова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) и Сергей Бикетов (справа) вручают ключи от жилья юным белгородцам 30 сентября

Фото: из Telegram-канала Сергея Бикетова

«В одну из первых поездок в Волоконовский район, когда только начинал работать в Белгородской области, увидел неформальный подход к работе ТОСов. Душевность и вовлеченность главы, отзывчивость и результативность»,— добавил Вячеслав Гладков.

Исполнять обязанности главы Волоконовского района будет первый заместитель Евгений Сотников.

Сергею Бикетову 65 лет. Он родился в Волоконовском районе в семье колхозника. После окончания средней школы служил в армии, после чего работал шофером, методистом по спорту, трактористом в колхозе имени Ленина. В 1988 году заочно окончил Белгородский сельскохозяйственный институт (ныне — Белгородский государственный аграрный университет). После этого стал главным бухгалтером того же колхоза, в дальнейшем реорганизованного в АО «Заря». С мая 1995 года работал замглавы Волоконовского района, начальником отдела финансов и налоговой политики. В 2007–2009 годах возглавлял тот же отдел, имея статус первого заместителя главы. В октябре 2009-го был назначен замначальника департамента — начальником управления доходов бюджета и финансового рынка департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области. В феврале 2012 года возглавил администрацию Волоконовского района, в марте был утвержден в должности. Занимал пост 13 лет. В начале этого года Сергей Бикетов прошел службу в отряде «Барс-Белгород».

Накануне стало известно об увольнении Сергея Канищева с поста главы Прохоровского района Белгородской области. Местную администрацию в качестве и. о. возглавил Антон Кулев.

Алина Морозова