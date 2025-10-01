«Украина была лишь фоном»

Готовьтесь к войне, заявил Пит Хегсет на экстренной встрече с высшими офицерами Пентагона. Министр обороны и президент США подтвердили приверженность формуле «мир через силу». Мир необходимо защищать, а сделать это может только сильный. Дональд Трамп вновь назвал Россию «бумажным тигром» и в очередной раз выразил разочарование президентом Владимиром Путиным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Вашингтон намерен делать ставку на гонку вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Основное действо развернулось на базе морской пехоты в Куантико, штат Виргиния. Экстренный сбор высших армейских офицеров объявили за несколько дней до этого, не раскрыв целей мероприятия — тем самым организаторы подогрели интригу и дали повод поволноваться.

Дональд Трамп и военный министр Пит Хегсет (Пентагон теперь называется Министерством войны) подтвердили формулу «мир через силу». Для этого армию необходимо привести в чувство: уволить толстых генералов, избавиться от солдат в юбках и с бородами, а также никаких трансгендеров. Подобное не отвечает американским ценностям. Иными словами, нужна встряска. Расслабились за годы толерантности и терпимости, теперь пришло время возвращать воинский дух и мужские стандарты. Россия и Китай серьезно продвинулись в создании новых боевых систем, и если так дальше пойдет, они могут в перспективе потеснить Америку.

47-й президент Соединенных Штатов в восьмой по счету раз заявил о разочаровании линией поведения Владимира Путина. Нелестно отозвался о некоем помощнике президента РФ, который упомянул о ядерном оружии как угрозе. В результате пришлось направлять одну или даже несколько атомных подводных лодок ближе к российской территории. Правда, где они или она находятся, какие функции выполняют, не совсем понятно. Трамп по-прежнему выступает за встречу Путина и Зеленского и за мир вокруг Украины, но достигаться он будет через силу.

Глава Белого дома вновь употребил термин «бумажный тигр», несмотря на то, что вроде бы обещал этого больше не делать. Правда, коннотация была несколько другая — нужно было быстро побеждать, а этого не случилось. Мол, это не есть проявление силы. Однако Украина в этот раз была лишь фоном. Главное заключается в том, что Америка подтвердила курс на раскручивание гонки вооружений. Как писала советская пресса, это есть поражение прогрессивных сил и реванш пентагоновских «ястребов».

И важно подчеркнуть, что как повод к этому использовали, в том числе и воинственные заявления со стороны Москвы. Нам угрожают — мы отвечаем. Конечно, можно предположить, что все это лишь красивые слова, очередное шоу.

При всем при этом обратила на себя внимание фраза Трампа, что со слабым никто даже по телефону разговаривать не будет. А Запад явно ослаб за все эти годы. И это факт, с которым трудно не согласиться. В целом так кажется, что о глобальном разоружении придется забыть, по крайней мере, в ближайшей временной перспективе.

Дмитрий Дризе