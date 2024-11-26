В 2025 году на капремонт насосов «Казанской ТЭЦ-3» направят 33,5 млн рублей

В 2025 году на капитальный ремонт насосов Казанской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) выделят почти 33,5 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В рамках капремонта оборудования запланированы замены роторов насосов, обновление фундаментов, замена электрических двигателей, рам и обвязок. Цена работ без учета НДС составит более 3,5 млн руб., предварительная стоимость запчастей доходит до 29,9 млн руб.

Заказчиком выступает компания «ТГК-16». «Казанская ТЭЦ-3» — филиал «ТГК-16». Все ремонтные работы должны завершить до конца октября 2025 года.

Ранее стало известно, что на ремонт котельного оборудования Нижнекамской ТЭЦ планируют выделить 193,5 млн руб.

Диана Соловьёва