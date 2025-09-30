«Серую» технику почти на 70 млн рублей нашли в петербургском магазине

В ходе проверки одного из магазинов Санкт-Петербурга таможенники насчитали 1,5 тыс. незадекларированных электронных устройств и аксессуаров. Их стоимость оценивается в 68 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Серая» техника в петербургском магазине

Фото: пресс-служба ФТС «Серая» техника в петербургском магазине

Фото: пресс-служба ФТС

Проверка прошла в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Контрольные действия помогли выявить факт реализации телефонов, ноутбуков и бытовой техники различных брендов без соответствующего оформления.

«После проведения проверки владельцы магазина добровольно задекларировали товар и уплатили свыше 16 млн таможенных платежей»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники нашли в морском порту Петербурга 1500 брикетов с кокаином.

Татьяна Титаева