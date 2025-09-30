За ночь в Черноземье ликвидировали 62 БПЛА; есть разрушения

В ночь на 30 сентября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 81 беспилотник, включая 62 над Черноземьем. 26 БПЛА сбили над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, 11 — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию ведомства. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. При этом, как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области), на полигоне в регионе по техническим причинам задерживается ряд пассажирских поездов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в районе полуночи, что в поселке Майский Белгородского района в результате падения сбитого БПЛА возник пожар в хозпостройке. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами. Осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Оперштаб Курской области подтвердил данные ведомства, не раскрыв информацию о возможных последствиях.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 34 беспилотника. В Воронежской области был поврежден частный дом.

