На Заинской ГРЭС на ремонт кислорододобывающей станции потратят 19,8 млн рублей

На Заинской ГРЭС проведут капитальный ремонт воздухоразделительной установки стационарной кислорододобывающей станции СКДС-70М2. На эти цели выделили 19,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы предполагают замену крупногабаритных узлов и деталей оборудования. Заказчиком выступает АО «Татэнерго».

Заинская ГРЭС — крупнейшая тепловая конденсационная электростанция Татарстана, расположенная вблизи Заинского водохранилища в городе Заинск.

Ранее сообщалось, что на Заинской ГРЭС отремонтируют 13 зданий и сооружений за 29,5 млн руб.

Анна Кайдалова