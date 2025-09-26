На Заинской ГРЭС отремонтируют 13 зданий и сооружений за 29,5 млн рублей

На Заинской ГРЭС проведут текущий ремонт 13 зданий и сооружений стоимостью 29,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы включают ремонт гидроизоляционного покрытия кровли зданий водоочистки, ремонт производственных и бытовых помещений резервной конденсатоочистки, а также ремонт порталов открытого распределительного устройства 110 кВ и железобетонных эстакад.

Подрядчику предстоит отремонтировать центральный щит управления, санузлы в зданиях центральных тепловых пунктов и два защитных сооружения. Все работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Эксперты считают Заинскую ГРЭС одним из убыточных активов АО «Татэнерго». Изначально на модернизацию электростанции планировалось потратить 37 млрд руб, однако проект исключили из программы обновления мощностей после срыва поставок турбины General Electric из-за санкций. По новому сценарию оборудование поставят российские «Силовые машины» и Уральский турбинный завод.

Анар Зейналов