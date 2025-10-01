В Ижевске продлили арест пяти подросткам по делу о надругательстве над юношей

Индустриальный райсуд Ижевска оставил под стражей пятерых подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над сверстников (ст. 132 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, мера пресечения была продлена на два месяца, до 2 декабря.

Напомним, по версии следствия, 3-4 апреля фигуранты надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Как рассказали близкие 16-летнего потерпевшего Telegram-каналу «Осторожно, новости», обвиняемые избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео. Собеседники издания указывают, что пострадавшему сбрили волосы и надругались с помощью швабры. Кроме того, добавляют близкие жертвы, фигуранты заставляли потерпевшего звонить матери и просить для них денег.

Несовершеннолетние были задержаны через неделю, 11 апреля. За насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК) предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Дело находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и уполномоченной по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой.

