Wildberries решил закрыть данные о продажах своих селлеров

В середине сентября Wildberries закрыл доступ к данным об остатках товаров и рекламных ставках, выяснил «Ъ». Аналитические сервисы больше не видят актуальные продажи, заказы и остатки товаров: для всех позиций отображается не более 100 единиц.

В пресс-службе Wildberries заявили «Ъ», что эти изменения связаны с многочисленными обращениями продавцов о фактах недобросовестной конкуренции. В компании уточнили, что селлеры в штатном порядке могут получать аналитику своих продаж в личном кабинете или через персональный токен для подключения к официальному WB API.

До недавнего времени Wildberries обеспечивал доступ к информации об остатках товаров на складах на своем сайте. Эти сведения собирали аналитические сервисы, которыми активно пользуются селлеры. Продажа открытых данных с Wildberries была большим по масштабам бизнесом с оборотом в несколько миллиардов рублей, отметили в «Infoline-Аналитике». По ее оценке, более 70 тыс. селлеров пользуются такими услугами.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифры любят тишину».