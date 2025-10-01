Цифры любят тишину

Wildberries ограничил доступ к данным об остатках товаров на своих складах. Раньше эта информация собиралась сторонними аналитическими сервисами: ею активно пользуются продавцы, работающие на маркетплейсе. Продажа открытых данных с Wildberries до последнего времени была большим по масштабам бизнесом с оборотом в несколько миллиардов рублей. В компании аргументируют свое решение многочисленными обращениями самих селлеров, жалующихся, что сбор таких данных приводит к недобросовестной конкуренции и нарушает конфиденциальность сведений об их продажах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В середине сентября Wildberries закрыл доступ к данным об остатках товаров и рекламных ставках, обнаружил “Ъ”. Аналитические сервисы больше не видят актуальные продажи, заказы и остатки товаров: для всех позиций отображается не более 100 единиц. В пресс-службе Wildberries заявили “Ъ”, что эти изменения связаны с многочисленными обращениями продавцов о фактах недобросовестной конкуренции. В то же время, добавляют в компании, селлеры в штатном порядке могут получать аналитику своих продаж в личном кабинете или через персональный токен для подключения к официальному WB API.

До недавнего времени Wildberries обеспечивал доступ к информации об остатках товаров на складах на своем сайте. Эти данные ранее собирались аналитическими сервисами, которыми активно пользуются селлеры. Продажа открытых данных с Wildberries была большим по масштабам бизнесом с оборотом в несколько миллиардов рублей, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценке, более 70 тыс. селлеров пользуются такими услугами. На начало августа 2025 года на платформе было более 1 млн продавцов, более 85% из которых — субъекты малого и среднего предпринимательства, отметили в Wildberries.

Информация о ставках и остатках изначально не предоставлялась платформой публично, она содержалась в коде страниц и запросах, доступных только при наличии специальных технических знаний, поясняет лидер сегмента селлеров в банке «Точка» Константин Канивец. Сам маркетплейс неоднократно подчеркивал, что корректно использовать именно официальные публичные данные. Решение о закрытии этих данных можно рассматривать как шаг к упорядочиванию доступа, так как изначально информация не планировалась быть общедоступной, отмечает господин Канивец.

Но важно понимать, что изменения коснулись разных типов данных: рекламные ставки скрыты полностью, а доступ к остаткам ограничен частично, отмечает Константин Канивец. Ограничения по остаткам коснулись товаров с большим числом товарных стоков. В результате аналитика продаж конкурентов для таких категорий станет менее точной, но речь идет именно об оценке конкурентов, замечает эксперт.

Многие селлеры использовали данные по конкурентам для оптимизации ценообразования, отмечает Михаил Бурмистров. Однако такой способ сбора данных всегда давал цифры со значительной погрешностью. Поэтому закрытие данных об остатках выглядит логичным для Wildberries и с точки зрения защиты интересов селлеров, которые не заинтересованы в том, чтобы данные об их продажах попадали к конкурентам, отмечает он. Защитой от такого сбора данных давно пользуются другие крупные в стране маркетплейсы, говорит господин Бурмистров. В Ozon и «Яндекс Маркете» на запрос “Ъ” не ответили.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что в дальнейшем эту информацию платформа может начать монетизировать. Маркетплейсы уже не могут закладывать многие факторы в цену товара, при этом траты платформ постоянно растут, в том числе на развитие логистической и складской инфраструктуры, отмечает госпожа Сумишевская. Для заработка и активного развития маркетплейсы повышают тарифы и развивают свои собственные сервисы. Так, в сентябре Ozon и Wildberries заявили об индексации тарифов на перевозку крупногабаритных товаров, повысив их почти вполовину от прошлой стоимости.

Алина Мигачёва