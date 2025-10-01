Полиция задержала пассажира рейса Сочи — Салехард за курение в самолете

Транспортные полицейские Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) задержали пассажира рейса Сочи — Салехард за курение в туалете самолета. В отношении него составлены протоколы по ч.6 ст.11.17 и ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Инцидент произошел на борту самолета, прибывшего в Салехард. Полицейские установили, что пассажир с Ямала во время полета курил в туалете электронную сигарету. После приземления полиция задержала нарушителя. Он объяснил сотрудникам, что возвращался с отдыха и не выдержал четырехчасового перелета, решив покурить. Он надеялся остаться незамеченным, но датчики задымления сработали, и бортпроводники быстро зафиксировали нарушение.

Ранее авиакомпания «Победа» выиграла суд у пассажира, чье поведение в самолете по рейсу Екатеринбург — Санкт-Петербург привело к задержке вылета. С него взыскали более 60 тыс. руб.

Ирина Пичурина