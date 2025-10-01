Цена на золото обновила рекорд

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на бирже Comex впервые в истории поднялся выше $3900 за тройскую унцию. По состоянию на 7:50 стоимость драгоценного металла растет на 0,33%, до $3886,1 за тройскую унцию. Также на 1,16% подорожало серебро, до $47,1 за унцию.

В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды $15,5 млрд, что стало вторым по величине результатом за все время наблюдений. Интерес к металлу связан с ожиданием новых шагов ФРС по снижению базовой ставки. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс.

