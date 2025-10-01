ОП предложила давать права водителям электросамокатов по упрощенной схеме

Общественная палата РФ предлагает распространить категорию водительских прав «М» на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

При этом сдачу экзаменов предлагается свести к теории, а также допустить самоподготовку водителя или обучение в частных организациях. Со слов господина Холодова, следует разрешить в том числе самим кикшеринговым компаниям обучать своих пользователей — с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД в ГИБДД.

Права категории «М» выдаются на управление мопедами, скутерами, легкими квадроциклами и другими небольшими транспортными средствами. По словам эксперта, «ни один человек самостоятельно не получил такие права, а категория "М" остается без дела».

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать законопроект, в котором учтут предложения СКР — в том числе ввести для водителей электросамокатов мощностью до 250 Вт отдельную категорию водителей прав М1, а все, что мощнее, считать мопедами.

