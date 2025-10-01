Апелляция оставила в силе решение об отставке мэра Линево Новосибирской области

Апелляционным определением судебной коллегии Новосибирского областного суда оставлено в силе решение о досрочном прекращении полномочий главы рабочего поселка Линево Дмитрия Грушевого. С соответствующим иском в мае этого года обратился губернатор Андрей Травников.

Бывший мэр Линево Дмитрий Грушевой

Фото: Администрация Искитимского района

Основанием для отставки была указана «утрата доверия». В ходе проверки было установлено, что чиновник предоставил ложные сведения о доходах супруги, а также нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции» в соответствии с которым лица, замещающие муниципальные должности, не вправе быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года отставки Дмитрия Грушевого потребовала региональная прокуратура. Тогда в надзорном ведомстве заявили, что глава муниципалитета «систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе». Кроме того, глава Линево представлял в арбитражном суде интересы коммерческой компании, считают правоохранители.

Дмитрий Грушевой возглавил рабочий поселок Линево в 2021 году.

