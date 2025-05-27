Новосибирский губернатор в суде добивается отставки мэра Линево

Искитимский районный суд рассмотрит иск новосибирского губернатора Андрея Травникова о досрочном увольнении мэра рабочего поселка Линево Дмитрия Грушевого. О подаче главой региона соответствующего административного заявления сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Искитимского района Фото: Администрация Искитимского района

Основанием требования отставки указана «утрата доверия». «По результатам проведенной проверки установлено представление Грушевым заведомо недостоверных сведений о размерах доходов супруги последнего и нарушение Грушевым Д. А. запрета, установленного п. 4 ч. 3 ст. 12.1 федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с которым лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральным законом»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года отставки мэра Линево потребовала областная прокуратура. Тогда в надзорном ведомстве заявили, что глава муниципалитета «систематически не исполнял требования антикоррупционного законодательства, предоставляя неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе». Кроме того, по данным прокуратуры, глава Линево представлял в арбитражном суде интересы коммерческой компании.

Дмитрий Грушевой возглавил Линево в 2021 году.

Валерий Лавский