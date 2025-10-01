Минпросвещения РФ заинтересовалось делом осужденного учителя из Екатеринбурга

Общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль случай с учителем физики из Екатеринбурга, которого судили по ст. 156 УК РФ за жестокое обращение с учеником, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Председатель совета Дмитрий Лутовинов считает, что у учителей мало рычагов влияния на школьных хулиганов, из-за чего они чувствуют свою безнаказанность. Чтобы успокоить таких учеников и «показать границы», нужно применять другой подход, но при этом нужно объяснить учителям, как этим механизмом воспользоваться. «Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям. Но вот ответственность понес только один — учитель. Это в корне неправильно», — отметил господин Лутовинов.

Напомним, инцидент произошел 13 марта в школе №123. Суд в Академическом районе установил, что во время урока педагог бросил ручку в восьмиклассника, затем заломил ему руку и повел к директору. За это учителю в сентябре назначили 1,5 года исправительных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года. Педагог подал апелляционную жалобу.

Ирина Пичурина