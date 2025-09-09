Учителю из Екатеринбурга вынесли приговор за жестокое обращение со школьником

В Екатеринбурге учитель физики осужден за жестокое обращение с учеником — мировой судья судебного участка №1 Академического района признал его виновным по ст. 156 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ему назначено 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Он также выплатить компенсацию в 120 тыс. руб.

Инцидент произошел 13 марта в школе №123. Суд установил, что во время урока педагог бросил ручку в восьмиклассника, затем заломил ему руку и повел к директору. Эти действия причинили подростку телесные повреждения, вызвавшие боль, но не причинили вреда здоровью.

Суд также лишил учителя права заниматься педагогической деятельностью на два года.

Ранее суд в Туринске (Свердловская область) приговорил заместителя директора школы в селе Липовское к 200 часам обязательных работ за то, что она два раза ударила ученика восьмого класса по лицу. Ее признали виновной по ст. 156 УК РФ.

Ирина Пичурина