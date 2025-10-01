«Ливерпуль» не нашел ключей от «Галатасарая»

Самым заметным результатом игрового дня Лиги чемпионов стала домашняя победа — 1:0 — стамбульского «Галатасарая» над одним из фаворитов турнира «Ливерпулем». Команда Арне Слота, на выходных уступившая в чемпионате Англии середняку «Кристал Пэлас», теперь потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше главного еврокубка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Вторничные матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов принесли несколько неожиданных результатов. Ну, скажем, вряд ли кто-то ожидал разгромов во встречах мадридского «Атлетико» с франкфуртским «Айнтрахтом» (5:1) или «Марселя» с амстердамским «Аяксом» (4:0). Близкие ведь по уровню команды. Или вот еще что: норвежский чемпион «Будё Глимт» добился ничьей с одним из английских топ-клубов, лондонским «Тоттенхемом» (2:2). Но полновесными сенсациями ни один из этих результатов не назовешь. Разгромами все-таки время от времени завершаются и встречи равных по классу оппонентов. А для «Будё» это далеко не первый громкий успех в домашнем еврокубковом матче.

Но был и один настоящий сюрприз. Речь о домашней победе стамбульского «Галатасарая» над «Ливерпулем».

В этом матче чемпион Турции быстро вышел вперед. Вингер хозяев Барыш Йылмаз вбежал в штрафную площадь соперника, а Доминик Собослаи сыграл против него как-то слишком неосторожно: попал рукой по лицу. Пенальти реализовал нигерийский нападающий Виктор Осимхен, летом купленный «Галатасараем» у «Наполи» за колоссальную для турецкого первенства сумму, €75 млн.

«Ливерпуль» стал отвечать. В середине первого тайма неплохая возможность была у Флориана Виртца, бившего с разворота из района 11-метровой отметки. А у прибежавшего на угловой Ибраима Конате была возможность просто шикарная — французский защитник выиграл верх, но с полутора метров не смог занести мяч в ворота.

Правда, и у «Галатасарая» шансы имелись. Стамбульцы, казалось, не чувствовали никакого дискомфорта, даже были рады ловить более статусного противника на контрвыпадах. А иногда «Ливерпуль» и сам дарил сопернику атаки. После ошибки того же Конате Осимхен вывалился один на один, но Алиссон взял удар нигерийца. Потребовавшаяся бразильскому вратарю сразу же после этого замена на ход матча не слишком повлияла: дебютировавший за английский клуб Георгий Мамардашвили провел свой отрезок довольно чисто. Но и те перестановки, что Арне Слот произвел добровольно, глобально не поменяли ситуацию на поле. С появлением Мохаммеда Салаха, Александра Исака и Алексиса Макаллистера «Ливерпуль» едва ли стал выглядеть свежее.

Спасти английского чемпиона от второго поражения подряд мог один эпизод в концовке. Судья Клеман Тюрпен увидел нарушение правил в действиях защитника домашней команды Вильфрида Синго. Он и правда сильно рисковал, снимая мяч с ноги Конате в собственной штрафной, но все же сыграл чисто, в чем после вмешательства видеоассистентов убедился и главный арбитр. Добавленное время оказалось бедным на моменты. «Галатасарай» удержал счет 1:0 и сравнялся по очкам с «Ливерпулем». У обеих команд теперь по три балла.

Представлявшийся наиболее интригующим матч «Челси» и «Бенфики» оказался скучноватым зрелищем.

Лондонцы, одержавшие в прошлых пяти матчах лишь одну победу (и ту — над «Линкольном» из третьего дивизиона Англии), вновь смотрелись инертно. Они словно объясняли своей вялой игрой, почему их болельщики поют имя бывшего тренера — уже сходящего со сцены Жозе Моуринью, вернувшегося на Stamford Bridge со своей очередной командой — а не нынешнего наставника Энцо Марески.

Да даже единственный гол родился из ленивой перепасовки в центре поля. Посреди нее Педру Нету внезапно решил навесить в штрафную площадь «Бенфики». На подачу откликнулся Алехандро Гарначо: аргентинец, кажется, тянулся к мячу, просто пытаясь оставить его в поле. А получился мощный прострел, который нашел ногу хавбека лиссабонской команды Ричарда Риоса, поразившего в результате собственные ворота. «Челси» выиграл — 1:0 — и набрал первые очки в основном этапе Лиги чемпионов; «Бенфика», две недели назад не справившаяся с азербайджанским «Карабахом», пока остается без набранных очков.

В остальных матчах вторника все было предсказуемо. «Аталанта» дома, в Бергамо, одержала волевую победу над «Брюгге» (2:1), мадридский «Реал» разделался с алмаатинским «Кайратом» (5:0), миланский «Интер» дома переиграл пражскую «Славию» (3:0), мюнхенская «Бавария» на Кипре смяла местный «Пафос» (5:1).

На вершине все еще приобретающей очертания таблицы трио грандов, идущих после двух игр без осечек — «Бавария», «Реал» и «Интер». Продолжится Лига чемпионов в среду матчами «Карабах»—«Копенгаген», «Юнион Сент-Жиллуаз» (Брюссель)—«Ньюкасл», «Арсенал» (Лондон)—«Олимпиакос» (Пирей), «Барселона»—ПСЖ, «Байер» (Леверкузен)—ПСВ (Эйндховен), «Боруссия» (Дортмунд)—«Атлетик» (Бильбао), «Монако»—«Манчестер Сити», «Наполи»—«Спортинг» (Лиссабон) и «Вильярреал»—«Ювентус» (Турин).

Роман Левищев