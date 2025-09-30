Дуров заявил, что в 2018 году его мог отравить «странный сосед»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет назад он был отравлен. По его словам, это был единственный случай в жизни, когда он думал, что умирает. Об этом он рассказал в интервью Лексу Фридману.

Инцидент произошел весной 2018 года. Когда Павел Дуров вернулся домой, он обнаружил у двери посылку, оставленную «странным соседом», и примерно через час почувствовал сильную, острую боль по всему телу. По его словам, у него изменились зрение и слух, стало тяжело дышать, после чего он потерял сознание.

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб»,— сказал создатель Telegram.

Он объяснил, что не рассказывал об этом раньше, так как не хотел пугать людей и навредить сбору средств для блокчейн-проекта TON, который проводился в тот период.