«Краснодар» пробился с пенальти

В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу «Краснодар» победил московское «Динамо». После нулевой ничьей в основное время кубанцы точнее исполнили пенальти — 4:2. С 11 очками они уже гарантировали себе участие в play-off «Пути Российской премьер-лиги». Еще одним участником этой стадии турнира стал «Оренбург», который одолел «Ахмат» — 1:0.

Если «Зенит» еще в прошлом туре обеспечил себе выход в play-off, причем с первого места в группе А, то кубковое будущее «Рубина» было в тумане. Казанцы с четырьмя очками располагались между «Оренбургом» и «Ахматом», которые имели соответственно пять и три набранных балла. Так что турнирное положение требовало от них цепляться за результат даже в матче с «Зенитом».

Петербуржцы приехали в Казань без костяка из шести бразильцев, ведущего опорника Вильмара Барриоса, лучшего бомбардира команды в текущем чемпионате России Максима Глушенкова и основного вратаря Дениса Адамова, выставив резервный состав и заполнив заявку игроками из фарм-клуба. Правда, все равно гости выглядели по именам весьма солидно и уже на третьей минуте открыли счет.

Арсен Адамов внешней стороной стопы вырезал передачу на Лусиано Гонду, и аргентинец, который, наверное, был бы основным нападающим в большинстве других команд премьер-лиги, головой переправил мяч в сетку.

А еще в атаке у «Зенита» действовали Александр Соболев и Андрей Мостовой плюс ветеран Александр Ерохин, исполнявший капитанские обязанности, с паса которого Гонду вполне мог оформить быстрый дубль. На сей раз его удар из штрафной площади пришелся в голкипера Артура Нигматуллина.

«Рубин», в свою очередь, выпустил на поле Мирлинда Даку, который сейчас делит лидерство с Алексеем Батраковым в бомбардирской гонке чемпионата. Албанский форвард тоже отметился в дебюте острым действием, когда хорошо пробил из-под опекавшего его Страхини Эраковича, но петербургский вратарь Евгений Латышонок ногой отразил мяч. Даку работал в связке с Дарданом Шабанхаджаем, однако следующий отличный момент для лидера казанцев неожиданно создал Латышонок, когда попал в прессинговавшего его нападающего прямо перед воротами. «Зениту» повезло с отскоком, хотя ранее подфартило и хозяевам после того, как Ерохин, замыкая прострел Соболева, угодил в штангу.

Уже во втором тайме Даку опасно бил рядом со штангой, но гости ответили еще более остро, когда Соболев даже обвел Нигматуллина и покатил мяч в пустой створ.

«Рубин» выручил защитник Константин Нижегородов, успевший подстраховать своего голкипера. Потом на выручку со скамейки запасных вышел и Далер Кузяев, много лет выступавший за «Зенит». Было бы, конечно, странно, если бы он не сыграл против бывшей команды. Подопечные Рашида Рахимова очень старались зацепить как минимум одно очко за ничью в основное время и вместе с тем рисковали нарваться на контратаку, в одной из которых Гонду упустил еще одну голевую возможность после подачи Романа Веги. В итоге петербуржцы сохранили минимальное преимущество, одержав пятую победу подряд.

В другом матче этой группы «Ахмат» принимал «Оренбург» и уступил 0:1, не реализовав собственные моменты и пропустив на 70-й минуте от Станислава Поройкова. Таким образом, южноуральцы с восемью очками досрочно пробились в play-off «Пути РПЛ» со второго места, а казанцы и грозненцы теперь поспорят между собой за путевку в четвертьфинал «Пути регионов».

Тем временем «Краснодар» и московское «Динамо», по сути, разыграли первое место в группе В.

После четырех туров здесь лидировали кубанцы с девятью очками, а столичные футболисты занимали вторую позицию с отставанием на два пункта. Учитывая, что одни завершат групповой турнир домашним матчем с «Сочи», а другие — с «Крыльями Советов», их очное противостояние по всем раскладам было ключевым. Кроме того, бело-голубые наверняка не забыли морально тяжелое поражение от черно-зеленых в Москве со счетом 0:4 и хотели поквитаться за него.

«Краснодар» и «Динамо» вывели на поле Эдуард Сперцян и Даниил Фомин, которые делают это и в чемпионате, хотя без привычной кубковой ротации тоже не обошлось. В частности, у хозяев снова появился в стартовом составе 18-летний нападающий Казбек Мукаилов, неожиданно разразившийся дублем в московской встрече. Гости опять решили сыграть с еще набирающим форму Константином Тюкавиным на острие. В прошлом туре он уже забил свой первый гол после длительного отсутствия из-за травмы и недавнего возвращения в строй, поразив ворота «Сочи». Сейчас же Тюкавин сразу посадил на желтую карточку центрального защитника Виталия Стежко. Активно начал игру и его партнер по нападению Ульви Бабаев, который продемонстрировал заряженность на удар.

Обе команды поставили в рамку резервных вратарей, причем главный тренер «Динамо» Валерий Карпин вновь предпочел использовать в Кубке России 19-летнего Курбана Расулова, несмотря на наличие опытного Игоря Лещука.

Впрочем, бело-голубые почти не позволяли беспокоить его и вообще в первом тайме смотрелись лучше. С другой стороны, они тоже не доставляли проблем краснодарскому голкиперу Александру Корякину. Разве что Фомин плотно зарядил издали, но не настолько точно, чтобы застать его врасплох. Удар Бителло блокировал Стежко, а Хуан Касерес пальнул над перекладиной. Эти три момента можно было назвать самыми яркими из того, что произошло до перерыва.

Чтобы добавить красок игре, наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заменил неприметного Мукаилова на Джона Кордобу. И он мог отличиться уже в дебюте второго тайма, когда подкараулил ошибку центрального защитника гостей Николаса Маричаля, который отдал очень плохой пас назад. Колумбиец убежал один на один с Расуловым, но промахнулся. Затем Кордоба исправился, выложив мяч на ногу Дугласу Аугусто, однако Касерес вынес его из пустых ворот. Нападающий хозяев еще и сам нанес, казалось бы, неберущийся удар головой, но Расулов потащил, а Джованни Гонсалес на добивании врезал в штангу. Динамовцы тоже атаковали, а Муми Нгамалё и Тюкавин заставили Корякина попрыгать, тем не менее кубанцы после перерыва развернули ход матча, и уже они были ближе к голу.

Карпин попробовал вырвать победу с помощью замен, понадеявшись на свежесть Ивана Сергеева, Эль-Мехди Маухуба и восстановившегося после травмы Ярослава Гладышева. Правда, те же Маухуб с Гладышевым перестарались, когда просто помешали друг другу в голевой ситуации. А в целом бело-голубым приходилось чаще отбиваться, особенно от Кордобы. Мяч буквально метался по их штрафной, так и не залетев в сетку.

Основное время закончилось вничью 0:0, но в серии пенальти хозяева все же взяли верх — 4:2.

Удар Гладышева парировал Корякин, а Антон Миранчук и вовсе промазал.

У «Краснодара» стало 11 очков, и он уже гарантировал себе участие в play-off «Пути РПЛ». Формально чемпионов России еще могут опередить «Крылья Советов», у которых сейчас шесть баллов и впереди матч пятого тура против «Сочи», но вряд ли им это удастся. Скорее всего, самарцев ждет борьба за вторую путевку в четвертьфинал верхней сетки с «Динамо», у которого теперь восемь очков.

Александр Ильин