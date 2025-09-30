Главе СКР доложат об уголовном деле по факту нападения мигрантки на самарца

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада по уголовному делу, возбужденному ранее в Самаре по факту хулиганства с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выяснилось, что постановление о возбуждении дела отменили заместитель прокурора Октябрьского района Самары, и.о. прокурора этого района, а затем и.о. прокурора Самары Артем Телегин. Материалы проверки были переданы в органы внутренних дел, но это решение обжаловано в прокуратуру Самарской области.

Глава СКР также узнал, что мигрантка, напавшая с ножом на жителя города, продолжает незаконно торговать рядом с администрацией Октябрьского района и ГУ МВД России по региону. Следственные органы ведомства возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной чиновниками (ст. 293 УК РФ).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования. Вечером 30 сентября на проспекте Ленина провели масштабный рейд против незаконных торговцев.

Андрей Сазонов