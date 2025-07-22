Александр Бастрыкин заинтересовался поведением мигрантов-торговцев в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об организации мигрантами незаконной торговли в Самаре. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация, что вблизи одного из многоквартирных домов мигрантами осуществляется незаконная торговля продуктами.

На просьбу местных жителей продемонстрировать разрешительную документацию женщина-продавец отреагировала агрессивно и стала угрожать физической расправой, демонстрируя нож.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Алексей Алексеев