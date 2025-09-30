«Ростелеком» за 34 млн поставит оборудование для обслуживания сирен в Воронеже

Подряд на поставку оборудования для развития и технической поддержки системы оповещения в Воронеже получило ПАО «Ростелеком». Городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям заключило с компанией контракт на 33,7 млн руб. при начальной цене в 33,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На открытый конкурс поступило две заявки — другой участник собирался оказать услуги по начальной цене.

В рамках контракта подрядчик в 30 воронежских школ должен поставить усилители для электронных сирен и в пять — блоки базовых радиостанций с управлением по радиоканалу. На поставку оборудования дается десять дней, на наладку — 15, на сдачу в эксплуатацию — еще пять.

Юрий Голубь