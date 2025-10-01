Новак предложил обнулить пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура

Вице-премьер Александр Новак предложил обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Это следует из его обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомился «Ъ».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Обнуление коснется лишь определенных пунктов пропуска на дальневосточной границе. Поставлять топливо смогут только уполномоченные организации: «Роснефть», АО «ННК» и государственное ВО «Промсырьеимпорт». Как следует из текста документа, на импортируемые нефтепродукты должен быть введен демпфер.

В случае применения меры правительство сможет направить часть российского бензина с НПЗ Сибири на западное направление для поддержания баланса в центральной части страны. Объем поставок может составить около 150 тыс. т в месяц.

Предложения, изложенные господином Новаком, направлены на насыщение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом в условиях внеплановых ремонтов нпз и нехватки бензина в некоторых регионах. На данный момент правительство уже продлило действие эмбарго на экспорт бензина до конца 2025 года и ввело ограничения на вывоз дизтоплива.

