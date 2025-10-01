Новак предложил разрешить на полгода присадку на бензин ММА

Вице-премьер Александр Новак предложил меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. С соответствующим обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину он выступил 24 сентября. С документом ознакомился «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Господин Новак предложил временно разрешить на полгода использование монометиланилина (ММА), октаноповышающей присадки, запрещенной с 2016 года. Это позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 и дополнительно направлять на внутренний рынок около 50 тыс. тонн топлива в месяц.

Также вице-премьер предложил Минфину поручить создать стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина через отмену акциза. Эта мера может увеличить поставки еще на 100 тыс. тонн в месяц.

Эксперты отмечают, что ММА улучшает детонационную стойкость бензина, но может незначительно ухудшить экологические показатели выхлопов. Применение этанола, напротив, улучшает экологические параметры, но потребует более длительной налоговой корректировки.

