Рост российского IT-рынка в 2025 году замедлится до 10%

Объем российского IT-рынка по итогам 2025 года достигнет 3,85 трлн руб., что означает замедление роста до 10% против 15–20% годом ранее. Такие данные приводят аналитики компании «Эйлер», с которыми ознакомился «Ъ».

Основными сдерживающими факторами стали оптимизация бюджетов заказчиков и перенос сроков реализации крупных проектов на фоне жесткой денежно-кредитной политики. При этом продажи ПО и IT-услуг вырастут на 14%, до 2 трлн руб., а оборудования — на 6%, до 1,8 трлн руб.

В 2026 году аналитики ожидают ускорения роста до 18% благодаря смягчению политики ЦБ и реализации отложенного спроса. Однако гендиректор «Тантор Лабс» Вадим Яценко прогнозирует более скромные 8–12%, отмечая смещение приоритетов в сторону проектов по повышению производительности и аналитике данных.

