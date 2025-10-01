РЖД прорабатывают запуск посадки по биометрии на отдельных маршрутах

В РЖД сообщили «Ъ», что постановление правительства о разрешении посадки пассажиров поездов дальнего следования по биометрии «запустило процесс внедрения инновационного решения».

В компании уточнили, что идентификация будет проходить через Единую биометрическую систему (ЕБС), однако конкретное техническое решение пока создается совместно с Минтрансом и Минцифры. «После урегулирования нормативной базы технологию протестируют на одном из маршрутов»,— добавили в РЖД, отметив, что паспорт пассажиру все же понадобится.

В Минтрансе во вторник заявили, что в ближайшее время начнут «полевые испытания» биометрии на железнодорожном и авиационном транспорте. При положительных результатах планируется поэтапное внедрение посадки без документов.

Первым аэропортом для тестирования стала петербургская авиагавань Пулково: с июня там проверяют регистрацию и посадку по биометрии, в том числе через систему распознавания лица и ладони. В пресс-службе сообщили «Ъ», что испытания продлятся до конца года, а в 2026 году сервис заработает в пилотном режиме для ограниченной группы пользователей. В Шереметьево также заявили о готовности внедрить подобную технологию сразу после изменения нормативных документов.

