Два банка довели свое намерение обратиться в суд с иском о банкротстве Fplus

Банк «Санкт-Петербург» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании головной организации «Ф-плюс оборудование и разработки» (холдинг Fplus) банкротом, о чем свидетельствуют данные карточки в системе «КАД Арбитр». В этот же день ББР подал заявление о вступлении в дело о банкротстве. Оба банка заявляли о намерении обратиться в арбитраж с иском 10 и 12 сентября соответственно (см. “Ъ” от 16 сентября). Тогда же банк «Санкт-Петербург» заявлял о намерении направить иск о банкротстве гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

В Fplus “Ъ” сообщили, что ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» осуществляет свою деятельность в полном объеме: «Разработка, выпуск и отгрузка готовой продукции продолжаются без перебоев. Выполнение обязательств перед партнерами является неизменным приоритетом компании». Там подчеркивают, что претензии относятся к юрлицу, поручителем которого является ООО, и ситуация будет решаться в правовом поле.

Ранее “Ъ” писал, что Совкомбанк намеревался обратиться в суд с заявлением о банкротстве трех юрлиц холдинга, включая головное (см. “Ъ” от 14 августа). В конце августа Совкомбанк обратился в суд с требованием признать банкротом дочернюю компанию холдинга — МКТ. Затем в дело о банкротстве вступил еще и «Сбер» вместе с банком «Санкт-Петербург». 18 сентября к списку кредиторов присоединилась компания «Смартек-ТВ» — интегратор гостиничных ИТ-систем и телевидения. IT-холдинг Fplus был создан на базе «Марвел Дистрибуции», основанной в 1991 году. Структуры холдинга занимаются дистрибуцией потребительской электроники, производством серверов и систем хранения данных, разработкой софта, развитием сети электроники «ВсеСмарт» и др. Финансовые показатели холдинг не раскрывает с 2020 года. В рейтинге аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие IТ-компании России» по итогам 2023 года холдинг занимал второе место с совокупной выручкой более 195 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» по 50% принадлежит Алексею Мельникову и ЗПИФ «Нуклон». В холдинг также входит дистрибутор ООО МКТ, 95% которого принадлежит головному юрлицу, еще 5% — Владимиру Корневу. Обе доли находятся в залоге у ПСБ, его структур и Мособлбанка.

Филипп Крупанин