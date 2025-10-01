К штыку приравняли седло

В российских штурмовых подразделениях, участвующих в специальной военной операции (СВО), могут появиться лошади. Ранее случаи применения гужевого транспорта в ходе СВО были эпизодическими и выглядели скорее как полевые импровизации. Однако в последнее время появилась информация о попытках возрождения полноценных кавалерийских отрядов. Даже если эти случаи останутся единичными, они во многом символичны, так как отражают тупик, в который уперлась современная техника на перегруженном электроникой фронте.

О попытках сформировать полноценное кавалерийское штурмовое подразделение телеканалу Russia Today рассказал командир отряда спецназначения «Шторм» с позывным Хан на полигоне 9-й мотострелковой бригады (ныне 51-я армия). Его бойцы обучаются верховой езде: предполагается, что лошадь благодаря инстинктам с меньшей вероятностью наступит на мину, лучше ориентируется в темноте и способна двигаться в условиях бездорожья.

Тактика предусматривает, что на одном коне действуют двое: один управляет, другой обеспечивает огневое прикрытие. По прибытии к месту штурма оба бойца спешиваются и идут брать очередной опорный пункт противника.

Инициатива выглядит экзотически, но имеет простую логику. Сегодня линия боевого соприкосновения насыщена электронными средствами наблюдения, разведки и поражения. FPV-дроны, датчики движения, дистанционное минирование кассетными боеприпасами — все это лишает мотопехоту заложенной в ее изначальную доктрину свободы передвижения. Там, где техника становится слишком заметной, командирам приходится искать порой неожиданные альтернативы.

Практические плюсы гужевого транспорта очевидны. Конь действительно может передвигаться по тяжелым для машин участкам бездорожья, выбирать тропы вне дорог и при этом уменьшать риск срабатывания некоторых типов минных устройств, например магнитных — при отсутствии металлических подков. На коротких труднопроходимых маршрутах это дает реальный выигрыш в мобильности и скрытности.

Однако есть и дополнительные риски. Помимо магнитных мин на поле остается широкий набор противопехотных аналогов, которые могут срабатывать под весом животного.

Например, в Камбодже регулярно отмечаются случаи гибели крупных животных, таких как слоны и львы, от взрывов мин, оставшихся в земле со времен войны во Вьетнаме. И это лишь одна из причин, по которой использование гужевого транспорта требует тщательной подготовки маршрутов, инженерной разведки и специальных мер по защите животных.

Не менее существенны ограничения в тактике. Животные требуют кормления, воды, ухода и ветеринарного обслуживания; их грузоподъемность существенно ниже, чем у механизированного транспорта; они, как и люди, уязвимы под огнем дронов, тяжелого вооружения и авиации. Кроме того, подготовка и выучка всадников и лошадей под условия боевой работы — длительный процесс, требующий средств и специалистов. Поэтому вероятность массового возвращения кавалерии на современное поле боя минимальна. Тем не менее нишевое ее применение — для обхода минно-опасных участков, в лесополосах или на коротких перегрузочных маршрутах — вполне возможно.

В целом же попытка вернуть лошадей на современное поле боя во многом символична.

Участники военных действий, ставших ареной демонстрации технологических решений, вынуждены вновь обращаться к базовым средствам — от аналогового телефонного кабеля до подводы с вьючными животными,— когда современные технологии оказываются уязвимы. Поэтому возрождение конных групп, даже в масштабах одного отряда, выглядит как индикатор того, где именно электронные и механические системы дают сбой и какие «ручные» меры выбирают командиры для снижения риска и повышения выживаемости.

Конечно, коням тоже есть «железные» альтернативы вроде небольших наземных беспилотных платформ. Российские военные в открытых сообщениях упоминают испытания и обкатку различных вариантов таких машин в качестве средств доставки грузов, разгрузки людей и работы в труднопроходимой местности без привлечения живой силы. Но и это решение не лишено недостатков: особенно актуальными остаются вопросы питания, ремонта, защиты от помех и стоимости. Поэтому на практике полевые командиры комбинируют подходы: гужевой транспорт там, где это быстрее и дешевле, и беспилотные системы — где подразделения имеют возможность получить их на испытания и «обкатку».

Дмитрий Сотак