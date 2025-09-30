Пытавшийся отравить выпускников авиаучилища сообщал СБУ, что «кайфует» от происходящего

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к пожизненному лишению свободы, признав ошибочным вывод первой инстанции о возможности его исправления. Семенов в 2023 году попытался отравить выпускников Армавирского авиаучилища по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). «Ъ» узнал подробности его общения с украинскими спецслужбами.

Главным заданием, полученным Семеновым от СБУ, стала организация атаки против выпускников Армавирского военного авиационного училища. Семенов предложил не подрыв, а отравление — он приобрел торт и алкоголь, в которые добавил кордиамин в высокой дозировке. На банкете, где находились 76 человек, включая участников СВО, он снимал происходящее для отчета и писал кураторам, что «кайфует, наблюдая, как они травятся».

Участники мероприятия почувствовали химический запах и отказались от угощения. Семенова задержали вскоре после попытки теракта. Первоначально он был осужден на 27 лет строгого режима, но по требованию прокуратуры Краснодарского края наказание ужесточили до пожизненного.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Кайфую, наблюдая, как они травятся"».