Игра в защите

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила ввести антидемпинговые пошлины на китайские электроды для черной металлургии в размере до 22,5% сроком на пять лет. Соответствующее расследование инициировал единственный в России производитель этой продукции — «Эл 6». Аналитики считают меры недостаточными и полагают, что это позволит сократить импорт китайских электродов максимум на треть.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии завершил антидемпинговое расследование в отношении китайских электродов для черной металлургии. Соответствующий доклад в конце сентября опубликован на сайте комиссии.

В ЕЭК признали факт демпинга китайских производителей электродов диаметром 520–650 мм на российском рынке (демпинговая маржа производителей оценивается в 28,6%) и предложили ввести защитные пошлины сроком на пяти лет. Предлагаемый размер пошлин — от 20% до 22,5% в зависимости от типа продукции.

Расследование было инициировано весной 2025 года единственным российским производителем электродов — «Эл 6» (ранее группа ЭПМ), который включает себя в пятерку мировых производителей углеграфитовой продукции. Долей в ЭПМ владели структуры группы «Ренова», сегодня состав учредителей «Эл 6» в ЕГРЮЛ скрыт.

Как отмечалось в материалах ЕЭК, российская продукция оказалась неконкурентоспособной на рынках ЕАЭС из-за поставок сопоставимых по техническим характеристикам электродов из Китая по демпинговым ценам. Ситуация, как отмечали источники “Ъ”, усугубляется действующими пошлинами на электроды китайского производства на рынках ЕС и Японии (см. “Ъ” от 6 марта).

Финальное решение по размеру пошлин будет приниматься после собрания подкомитета по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию ЕЭК и рассмотрения проекта решения на коллегии комиссии. В «Эл 6» действия регулятора комментировать не стали. Опрошенные металлурги не ответили на вопросы “Ъ”.

Ранее аналогичным образом антидемпинговые меры были реализованы в отношении индийских производителей электродов. Пошлины введены в 2012 году, продлевались неоднократно и будут действовать вплоть до 2029 года, напоминает директор «S+Консалтинг» Илья Грязнов. По его словам, несмотря на замедление развития металлургической отрасли, российские предприятия внедряют электродуговые печи нового поколения, для которых требуются более крупные электроды, дополнительно спрос формируют литейные производства, тяжелое машиностроение и производство высокоточных деталей. О росте спроса, добавляет эксперт, говорят в том числе и планы запуска еще одного завода «Газпром нефть — Графитек». По словам господина Грязнова, российские производства не только покроют потребности внутреннего рынка, но смогут и экспортировать продукцию.

Существующий в России спрос на подобные электроды можно оценить на уровне 70 тыс. тонн, говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Имеющиеся мощности позволяют выпускать свыше 100 тыс. тонн в год, но они не загружены до конца из-за уменьшения заказов со стороны металлургических заводов и китайского демпинга. После ввода в действие защитных пошлин их загрузка должна вырасти, скорей всего это дело нескольких месяцев, максимум полугода»,— оценивает он. Но предлагаемый размер пошлин около 20% достаточен только чтобы снизить неконтролируемый ввоз из Китая на российский рынок, добавляет Леонид Хазанов.

Промышленный эксперт Максим Худалов также считает, что пошлины в 20% ниже необходимого уровня. «В прошлом году поставки китайской продукции достигли 32,2 тыс. тонн. С учетом возможной пошлины эти объемы скорее всего сократятся на треть. Однако это не сильно поможет российским производителям, так как, вероятно, спрос на электроды в России снизится в этом году в условиях сокращения выплавки стали»,— говорит он. Более эффективными были бы защитные пошлины в размере 50–70%, отмечает Леонид Хазанов. В ЕС пошлины на некоторые электроды из Китая были установлены в размере от 25,5% до 74,9%.

Полина Трифонова