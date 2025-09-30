Крым продолжит поддерживать Донбасс и Новороссию

Власти Республики Крым намерены и дальше оказывать помощь регионам Донбасса и Новороссии для преодоления трудностей и совместного строительства будущего. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы рады, что ровно три года назад историческая справедливость восторжествовала, и волей миллионов людей Донбасс и Новороссия вновь стали неотъемлемой частью нашей страны. Теперь перед нами стоит ответственная задача — строить общее будущее, где каждый человек живет в мире и согласии. Новые субъекты успешно проходят процесс интеграции: восстановлены десятки социальных объектов, жилые дома, дороги, общественные пространства. Крым продолжит оказывать поддержку братским регионам»,— отметил господин Аксенов.

По его словам, впереди у всех регионов еще много работы. Сергей Аксенов почеркнул, что совместно с субъектами РФ Крым преодолевает любые трудности.

Глава республики также заявил о встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В ходе встречи он передал поздравления жителям региона с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении территорий к РФ.

