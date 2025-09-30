Миннесотмиллионный форвард

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заключил рекордный по стоимости контракт в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вступающее в действие через год соглашение принесет Капризову $136 млн за восемь лет. Этот договор даже крупнее, чем долго остававшееся самым дорогим для лиги соглашение главного хоккейного снайпера всех времен Александра Овечкина. Рекорд нападающему обеспечило сочетание двух факторов — собственной чрезвычайно эффективной игры, превратившей его в незаменимую для клуба фигуру, и резко улучшившейся экономической конъюнктуры в НХЛ, которая привела к подъему потолка зарплат.

Незаменимость в качестве лидера «Миннесоты» принесла Кириллу Капризову (справа) самый большой контракт в истории НХЛ

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters Незаменимость в качестве лидера «Миннесоты» принесла Кириллу Капризову (справа) самый большой контракт в истории НХЛ

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига сообщила, что за несколько дней до стартующего на будущей неделе очередного сезона клуб «Миннесота Уайлд» заключил новый контракт со своим лидером — российским форвардом Кириллом Капризовым. Он вступит в силу уже в сезоне следующем, в 2026 году. Речь идет о чрезвычайно примечательном событии, едва ли не самом громком среди всех, что произошли в рамках завершающегося североамериканского хоккейного межсезонья. Все дело в параметрах договора 28-летнего Капризова.

Контракт рассчитан на восемь лет и принесет Капризову $136 млн. Таким образом, он стал рекордным в истории НХЛ по обоим основным показателям.

Первый — общая стоимость. По этому показателю в течение более полутора десятилетий первенство принадлежало контракту выдающегося соотечественника Капризова Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталс» сроком на 13 лет, заключенному в 2008 году. Овечкин, который в апреле побил достижение канадской легенды Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах, заработал благодаря соглашению в общей сложности $124 млн. Второй показатель — средний заработок за сезон ($17 млн). По нему на верхней строчке рейтинга до сих пор находился прошлогодний контракт немецкого форварда Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» — восьмилетний на $112 млн, который действует с этого сезона. Среднегодовые выплаты Драйзайтлю, завоевавшему за карьеру несколько престижных индивидуальных призов, включая Hart Trophy наиболее ценному игроку лиги в 2020 году, составят $14 млн.

Финансовый прыжок, который совершил Кирилл Капризов, чей первый контракт в НХЛ был пятилетним и по суммарной стоимости — $45 млн — втрое уступал только что подписанному, следует объяснить сочетанием двух факторов.

Один из факторов — это исключительная ценность Капризова для «Миннесоты».

В НХЛ в составе задрафтовавшего его еще в середине прошлого десятилетия клуба Кирилл Капризов, успев перед переездом в Америку стать со сборной России олимпийским чемпионом и суперзвездой Континентальной хоккейной лиги, дебютировал в 2021 году, с ходу превратившись в важнейшую для «Миннесоты» фигуру. В дебютном сезоне он заработал награду сильнейшего новичка чемпионата, а затем постоянно повышал продуктивность, не теряя яркости стиля. Если брать отрезок с момента появления Капризова в НХЛ, то только у 14 хоккеистов больше, чем у него, очков (в активе россиянина их 386) и только у семи — голов (185) в регулярных первенствах.

В минувшем сезоне Капризова некоторое время считали одним из наиболее вероятных претендентов на победу в бомбардирской гонке, но поучаствовать в ней он не смог из-за серьезной травмы, потребовавшей операции и пропуска половины встреч. В любом случае эксперты признавали, что без него «Миннесоте», раньше имевшей статус середняка и не отличающейся огромной глубиной состава, было бы практически невозможно прорваться в play-off, в котором ее в стартовом раунде выбил «Вегас Голден Найтс». А сама НХЛ в недавней классификации лучших игроков поставила Капризова на 12-е место.

При этом было очевидно, что, учитывая спрос на форварда, который в 2026 году приобретал статус свободного агента, не предполагающий компенсации при переходе, «Миннесоте» желательно заранее договориться с ним о втором контракте. О том же, насколько страстно клуб хотел как можно скорее успешно завершить начавшиеся несколько недель назад переговоры с Кириллом Капризовым, идеально рассказывало сентябрьское интервью его владельца Крейга Лейполда The Athletic. В нем он говорил, что «не знает хоккеиста и человека лучше, чем Капризов».

Второй фактор — это экономическая конъюнктура в НХЛ. Она оказалась крайне благоприятной для Кирилла Капризова и других мечтающих о контрактах покрупнее игроков, некоторые из которых летом достигли своей цели.

Все эти соглашения отражают реалии современного состояния рынка, прежде всего его бурный рост. Понесшая во время пандемии коронавируса огромные финансовые потери лига преодолела кризис и стремительно наращивает доходы. В текущем году они должны достигнуть отметки $7 млрд.

В свою очередь, рост поступлений позволил НХЛ существенно поднять замороженный когда-то жесткий потолок зарплат — предельно допустимую сумму выплат клуба по контрактным обязательствам в сезоне. Перед этим чемпионатом он скакнул вверх с $88 млн до $95,5 млн, а к 2027 году достигнет $113,5 млн. Это обстоятельство увеличило для менеджеров и хозяев клубов пространство для маневра при осуществлении сделок, и наверняка в ближайшие месяцы будет еще достаточно много очень заметных.

Можно даже предположить, какой игрок предпримет атаку на контрактные рекорды Кирилла Капризова. В списке основных интриг сезона — будущее сегодняшнего фронтмена канадского хоккея Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс». Ближайший сезон — последний по его восьмилетнему контракту с клубом со среднегодовым заработком в размере $12,5 млн. Различные источники предполагали, что «Эдмонтон», как и «Миннесота» в ситуации с Капризовым, постарается во что бы то ни стало заключить с Макдэвидом новый договор до открытия сезона, но этого не произошло.

Алексей Доспехов