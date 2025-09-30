Трамп пообещал снизить цены на лекарства «на 100% или больше»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация снизит цены на лекарства «на 100% или более», в преддверии запланированного объявления с Pfizer о снижении цен на ряд препаратов.

«Я думаю, это одно из важнейших наших решений. Мы снизим цены на лекарства на 100%, в некоторых случаях на 300% или более»,— заявил Трамп журналистам по прибытии в Белый дом после выступления перед военными в Виргинии.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 100-процентных пошлин на импорт фармацевтических препаратов для компаний, которые не занимаются строительством собственных заводов в США. После этих заявлений эксперты предположили, что в США могут вырасти розничные цены на многие лекарства.

Евгений Хвостик