В Ульяновской области большинство наркосбытчиков решили искупить вину на СВО

За девять месяцев 2024 года в Ульяновской области к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ привлечен 101 житель региона (большинство из них — так называемые «закладчики»). Это следует из ответа прокуратуры Ульяновской области на запрос «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В областной прокуратуре поясняют, что все эти осужденные получили по приговорам судов суровое наказание — от восьми до 11 лет колонии строгого режима.

В то же время за аналогичный период 2025 года осуждено только 36 человек. В прокуратуре Ульяновской области пояснили, что две трети арестованных наркосбытчиков были освобождены от уголовного преследования «в связи заключением соответствующих контрактов, все они сейчас участвуют в специальной военной операции». «Понимая, насколько суровым будет приговор, они приняли решение искупить свою вину, как говорится, кровью»,— сказали в надзорном ведомстве, отметив, что в целом количество первоначально привлеченных к уголовной ответственности граждан в 2025 году в сравнении с 2024 годом выросло.

В УМВД «Ъ-Волга» объясняют рост количества выявленных преступлений в сфере сбыта наркотиков «более тщательной работой в этой сфере, а также тем, что следственные органы подстраиваются к новым реалиям и современным технологиям, в том числе в цифровой сфере», «также пресечена деятельность целого ряда организованных преступных групп». Всего в 2025 году пресечена деятельность трех интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотических средств, перекрыто четыре канала поставки наркотических средств «соль» из Москвы, «гашиша» из Мордовии и Татарстана, сильнодействующего вещества «прегабалин» из Санкт-Петербурга. По завершенным уголовным делам из незаконного оборота изъято около 33 килограммов наркотических средств различных видов, из которых наркодилеры могли бы приготовить более 85 тысяч разовых доз, отмечается в ответе УМВД на запрос «Ъ-Волга».

Напомним, накануне, в понедельник, прокуратура Ульяновской области сообщила, что житель Димитровграда Дамир Сабирзянов отправлен в колонию строгого режима на 10 лет за одну попытку сбыть марихуану через так называемые «закладки».

Андрей Васильев, Ульяновск