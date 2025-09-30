В «Жилстройинвесте» назначили исполнительного директора

Как сообщили в ГК «Жилстройинвест», компания ведет хозяйственную деятельность «в полном объеме», несмотря на следственные действия в отношении генерального директора Гульнары Махмутовой. «Указанные события не влияют на работу компании,— сообщили в пресс-службе ЖСИ. — Для обеспечения преемственности управленческих решений назначен исполнительный директор. Это решение позволило сохранить стабильность процессов и своевременное выполнение обязательств перед дольщиками и партнерами».

В компании напомнили, что «вина сотрудников не установлена — до вынесения судебного решения действует принцип презумпции невиновности».

Как сообщал «Ъ-Уфа», Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение Гульнаре Махмутовой в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). По ходатайству следователя Советский райсуд Уфы отправил ее под домашний арест.

Как сообщила пресс-служба СКР по Башкирии, в сентябре 2024 года обвиняемая через посредника передала 400 тыс. руб. старшему государственному строительному инспектору госжилнадзора Башкирии. Взамен он должен был подписать и выдать положительное заключение о соответствии построенного многоквартирного дома в Уфе проектной документации.

Олег Вахитов