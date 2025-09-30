Гендиректора «Жилстройинвеста» арестовали по обвинению в даче взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение генеральному директору ООО «Группа компаний "Жилстройинвест"» Гульнаре Махмутовой. Она обвиняется в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). По ходатайству следователя Советский райсуд отправил ее под домашний арест.

Как сообщила пресс-служба СКР по Башкирии, в сентябре 2024 года обвиняемая через посредника передала 400 тыс. руб. старшему государственному строительному инспектору госжилнадзора Башкирии. Взамен он должен был подписать и выдать положительное заключение о соответствии построенного многоквартирного дома в Уфе проектной документации.

Посреднику в передаче взятки ранее также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отметили в СКР.

«Следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ продолжают выявлять и документировать факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета РБ по жилстройнадзору»,— говорится в релизе ведомства. В настоящее время обвинения предъявлены 16 бывшим и действующим сотрудникам госкомитета, а также 15 взяткодателям и их посредникам.

Экс-главу Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина задержали в декабре 2024 года, а затем уволили с должности, которую он занимал с сентября 2022 года. Экс-председателю инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, которая строила логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели. Позднее были задержаны бывшие подчиненные господина Давлетшина, а также представители строительных компаний республики.

Олег Вахитов