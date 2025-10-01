Рубля бы им

В каком случае орган власти можно принудить к исполнению судебного решения угрозой взыскания штрафа за каждый день просрочки, решит Верховный суд РФ (ВС). Производитель напольных покрытий «Таркетт Рус» добился признания незаконным отказа ФАС предоставить материалы проверки в отношении компании. Суд также обязал ведомство выплачивать неустойку за каждый день просрочки с выдачей документов. Однако ФАС считает, что такая санкция не должна применяться, когда бизнес оспаривает решения и действия (бездействие) госорганов в рамках административного дела. Разбираться с этим вопросом предстоит экономколлегии ВС, решение которой будет применимо к любым органам власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

ВС в рамках спора между крупным производителем напольных покрытий АО «Таркетт Рус» и ФАС разъяснит, в каких случаях на органы власти можно наложить неустойку за неисполнение судебного решения. Это уже не первое разбирательство компании с антимонопольной службой. В июле 2025 года Конституционный суд РФ отклонил жалобу «Таркетт Рус», подтвердив полномочия ФАС признавать противоречащими закону «О защите конкуренции» условия договоров, составленных доминирующим на определенном товарном рынке лицом (см. “Ъ” от 9 июля).

Теперь тяжба развернулась вокруг антимонопольной проверки в отношении «Таркетт Рус», инициированной по обращениям ООО «АйВиСи-Восток». Проверяемая компания направила в ФАС запрос об ознакомлении с материалами проверки и решениями службы по ее результатам. Доступ к документам, по утверждениям «Таркетт Рус», нужен был для формирования правовой позиции по делам об оспаривании актов антимонопольного органа. Однако ведомство ответило отказом, сославшись на коммерческую тайну и закон о персональных данных.

В апреле 2023 года «Таркетт Рус» в судебном порядке потребовал признать отказ ФАС незаконным и обязать предоставить информацию. На случай, если ведомство даже по судебному решению не даст ознакомиться с материалами проверки, компания просила присудить ей денежную компенсацию в 5 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Наложить такую судебную неустойку (астрент) на ответчика позволяет ст. 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК). ФАС возражала против требований, заявляя, что раскрыть коммерческую тайну можно лишь с согласия обладателя таких сведений, а закон о защите конкуренции обязывает предоставлять документы проверяемому лицу лишь по возбужденным делам, но в возбуждении дела против «Таркетт Рус» было отказано.

Разбирательство заняло более двух лет, но в итоге компания все же добилась успеха. Первая инстанция обязала ведомство предоставить компании только решение ФАС об отказе в возбуждении антимонопольного дела по итогам проверки. Требование о наложении неустойки на ведомство было удовлетворено, правда, сумма была снижена до 100 руб. в день со ссылкой на принципы соразмерности и справедливости. Однако апелляция расширила перечень предоставляемых материалов, добавив туда заявление, по которому была инициирована проверка, приложенные к нему документы и другие анализируемые ФАС в рамках проверки сведения, за исключением материалов с коммерческой тайной. Кроме того, службу обязали раскрыть истцу информацию о названиях, датах и авторах документов, содержащих коммерческую тайну, чтобы «Таркетт Рус» мог запросить у этих лиц согласие на ее раскрытие. Также апелляционный суд обязал предоставить копии внутренних документов ФАС, подготовленных в ходе проверки, включая докладные записки и заключения правового управления. Кассация подтвердила эту позицию, в том числе и правомерность взыскания неустойки за просрочку исполнения судебного акта.

Антимонопольная служба обратилась в ВС, не согласившись ни с предоставлением документов, ни с наложением судебной неустойки. Впрочем, высшую инстанцию заинтересовали только доводы по неустойке. По мнению ФАС, наложить астрент можно лишь в экономических спорах, где ведомство выступает в качестве хозяйствующего субъекта, например, является стороной договора, заключенного с бизнесом, то есть участвует в гражданско-правовых отношениях. Если же спор носит административный характер и связан с оспариванием актов и действий органов власти в рамках публичных правоотношений, в таком деле судебная неустойка применяться не может, говорится в жалобе. Спор с «Таркетт Рус» относится ко второй категории, поэтому взыскание неустойки ФАС считает неправомерным. Теперь в этом предстоит разобраться экономколлегии ВС, заседание по делу назначено на 29 октября.

Публичное против частного

Вопрос о наложении судебной неустойки на орган власти довольно сложный и однозначного ответа практика не дает, говорит гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Астрент нужен для того, чтобы понудить оппонента совершить какое-то действие, и чаще всего именно «наказание рублем» заставляет ответчика исполнить неденежное обязательство, объясняет ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева.

Адвокат Kulik & Partners Law.Economics Мария Канунцева отмечает, что в ст. 308.3 Гражданского кодекса (ГК) нормы об астренте появились еще в 2015 году. Годом позже ВС в постановлении пленума разъяснял, что судебная неустойка не применяется к спорам административного характера, которые рассматриваются по Кодексу административного судопроизводства или в порядке гл. 24 АПК об оспаривании ненормативных актов и действий органов власти, уточняет госпожа Канунцева. Позднее, в 2018 году, нормы о судебной неустойке внесли в АПК и Гражданский процессуальный кодекс, указывает консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. В 2022 году пленум ВС указывал, что применять астрент к госорганам можно, если тяжба связана с осуществлением гражданских прав, исходя из того, что изначально это правило появилось только в ГК, добавляет Анна Андреева.

Госпожа Стрелкова поддерживает позицию о невозможности наложения судебной неустойки на госорганы, поскольку «это может нарушать баланс публичных и частных интересов». Анна Барабаш, напротив, считает, что применение астрента к органам власти не противоречит логике закона, а АПК не содержит исключений по неустойке для административных споров. Госпожа Андреева полагает, что астрент должен распространяться на любые споры, связанные с понуждением совершить какое-то действие. Неважно, кто выступает ответчиком, важен сам факт бездействия, считает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: «Решения суда обязательны для всех, и задача астрента не покарать ответчика финансово, а заставить его исполнить решение».

Ян Назаренко, Анна Занина